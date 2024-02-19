لابيد يقدّم مشروعاً جديداً للتجنيد.. هذه تفاصيله

لفت زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى ان حزبه "يش عتيد" وضع "قانون تجنيد حقيقيا" على طاولة الكنيست.

وقال يائير لابيد إن حزبه "وضع قانون تجنيد حقيقيا على طاولة الكنيست، الأمر الذي سيؤدي إلى عبء متساو حقا"، مضيفاً: "لا يمكن للدولة بالتأكيد الاستمرار في تحويل الأموال إلى أولئك الذين يتهربون".

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وتابع: "سيكون القانون الجديد واضحا وبسيطا"، موضحاً: "من يتهرب لن يحصل على أموال، ومن لا يخدم في الجيش أو الخدمة المدنية، لن يحصل على علاوات من الدولة، ومن يلتحق، ستبذل الدولة كل ما في وسعها لتسهيل الأمر عليه ومساعدته".



ووفقاً للابيد، "يشكل اليهود المتشددون 17% من كل جولة تجنيد، وإذا تم تجنيدهم، فلا داعي لتمديد الخدمة، ولا إضافة أيام احتياطية، ولا رفع سن التسريح".