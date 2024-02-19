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عربي-دولي

الملك عبدالله الثاني: لوقف إطلاق النار في غزة فوراً

Lebanon 24
19-02-2024 | 12:30
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شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين في القطاع.


ودعا خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، إلى "ضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للأهل في القطاع".
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وأشار إلى "جهود الإمارات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، والإنسانية لدعم الأشقاء في غزة ومواصلة تقديم المساعدات".
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