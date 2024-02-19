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عربي-دولي

عنصرية وتحريض.. الخارجية الفلسطينية: نتنياهو ينفذ قرارات بن غفير وسموتريتش

Lebanon 24
19-02-2024 | 12:50
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اشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ينفذ قرارات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الاستعمارية العنصرية ويسوقها للعالم بأسلوب تضليلي".
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وطالبت "الأمم المتحدة والدول كافة والمحاكم الدولية التعامل بمنتهى الجدية مع التصريحات والمواقف العنصرية التي تصدر عن اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم بزعامة سموتريتش وبن غفير، والتي من شأنها أن تحدث تصعيدا غير مسبوق في ساحة الصراع وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار الإقليم".
 
وقالت الخارجية الفلسطينية: "يتضح أن أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف تقرر تصعيد العدوان على شعبنا في المجالات كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتجند الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها لتنفيذ قراراته، كما يحدث في التحريض العنصري ضد الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان وتعميق الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، وكذلك تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الذي يتفاخر بها بتصعيب حياة الفلسطينيين خاصة خلال شهر رمضان ضمن عقلية تدفيع الثمن الاستعمارية".


كما حذرت من "المخاطر المترتبة على صمت المجتمع الدولي على هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، وتطالب بإجراءات وعقوبات دولية ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على لجم وزرائها المتطرفين والفاشيين وأتباعهم".
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