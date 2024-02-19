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عربي-دولي

ترامب يخرج عن صمته.. هكذا علّق على وفاة نافالني

Lebanon 24
19-02-2024 | 13:40
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خرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن صمته بشأن وفاة أليكسي نافالني، في بيان تجنّب فيه انتقاد الكرملين.


وقال ترامب على موقعه "تروث سوشيال" إن "الوفاة المفاجئة لأليكسي نافالني جعلتني أدرك بشكل أكبر ما يحدث في بلدنا. إنه تدهور بطيء وثابت مع سياسيين ومدعين وقضاة فاسدين من اليسار المتطرف يقودوننا نحو الدمار".
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وندد بما اعتبر أنها "حدود مفتوحة وانتخابات مزورة وقرارات غير عادلة بشكل صارخ في المحاكم" في الولايات المتحدة، التي قال إنها "أمة في حالة تدهور".


هذا ولم يأت المنشور على ذكر الحكومة الروسية أو الرئيس الروسي.

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