إسرائيل تواجه نوعاً جديداً من الضغوط.. نتنياهو: هذا ما لن نقبل به

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لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى أن بلاده تواجه "نوعا جديدا من الضغوط".وقال نتنياهو، في مقطع فيديو على صفحة مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية في منصة "إكس": "قاومنا خلال هذه الفترة العديد من الضغوط الدولية التي كانت تهدف إلى وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها. لكننا نشهد في الأيام القليلة الماضية نوعا جديدا من الضغوط محاولة أن تفرض علينا بشكل أحادي إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر".وأضاف: "نحن نرفض ذلك رفضا قاطعا. لهذا السبب قدمت للحكومة مقترح قرار ينص على أن إسرائيل ستعارض محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية عليها من جانب واحد"، مشيراً الى أنه "رغم اختلاف الآراء داخل الحكومة بشأن الترتيب الدائم، إلا أن هذا الاقتراح لاقى قبولا بالإجماع من جميع المشاركين في الحكومة".وتابع: "إننا جميعا متحدون في الموقف القائل بأن إسرائيل يجب ألا تخضع للإملاءات الدولية بشأن مثل هذه المسألة الوجودية".وختم: "أيها المواطنون الإسرائيليون، الجميع يعلم أنني أنا من أوقف لعقود من الزمن إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر".