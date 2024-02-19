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عربي-دولي

خلال الـ24 ساعة الماضية.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليّات وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
19-02-2024 | 13:46
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية اليوم الاثنين، استهداف سفينتين أميركيتين في خليج عدن بعمليتين عسكريتين نوعيتين.

وقال االمتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار في قطاع غزة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".
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وأضاف سريع: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت من خلالهما سفينتين أميركيتين في خليج عدن، الأولى "سي تشامبيون Sea champion" والأخرى "نافيس فورتونا Navis Fortuna " وقد كانت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".
 
 
وتابع: "بلغ إجمالي عمليات القوات المسلحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع عمليات، الأولى استهدفت سفينة بريطانية وقد أسفرت العملية عن إغراقها بشكل كامل، والعملية الثانية استهدفت الطائرة الأميركية"MQ9" في أجواء محافظة الحديدة، فيما العمليتين الأخيرتين استهدفتا سفينتين أميركيتين".

وأردف: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن شعبنا وبلدنا وأمتنا وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
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