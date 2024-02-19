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عربي-دولي

إيران تخصّب اليورانيوم بمستوى يسبق المطلوب لصنع الأسلحة بقليل!

Lebanon 24
19-02-2024 | 16:40
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لفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز احتياجات الاستخدام النووي التجاري.


وقال غروسي لوكالة "رويترز" إنه على الرغم من أن وتيرة تخصيب اليورانيوم تباطأت قليلا منذ نهاية العام الماضي، فإن إيران لا تزال تقوم بالتخصيب بمعدل مرتفع يبلغ نحو حوالي سبعة كيلوغرامات من اليورانيوم شهريا بنسبة نقاء 60 في المئة.
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وأضاف: "إيران تواصل تخصيب اليورانيوم لمستوى يسبق ذلك المطلوب لصنع الأسلحة بقليل".

كما أعلن أنه يريد زيارة طهران الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عام لإنهاء "الانجراف بعيدا".
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