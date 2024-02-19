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براين هوك: بايدن عمل مع إيران بمبدأ تغذية الوحش الذي يقاتلك

Lebanon 24
19-02-2024 | 18:52
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قال المبعوث الأميركي السابق لإيران براين هوك، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبنت سياسة خارجية "فاشلة" ساهمت في تقوية طهران وأذرعها.
وفي تقييمه لسياسة الرئيس بايدن، قال هوك لـ"سكاي نيوز عربية" أن "سياسة بايدن الخارجية "مرضية" جداً بالنسبة لإيران.
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وأضاف: "بايدن منح إيران المزيد من القوة بينما عمل الرئيس السابق دونالد ترامب على إضعاف طهران اقتصاديا وسياسيا".
وتابع: "رفع بايدن للعقوبات التي كانت مفروضة على إيران منحها قوة"
وأردف بالقول: "للأسف يؤمن بايدن في التعامل مع إيران بمبدأ "تخفيف التصعيد"، ولكن طهران "لا تفهم هذه اللغة".

ورداً على سؤال حول تأثير سياسة بايدن على الوضع في اليمن وما نشهده من تطورات في البحر الأحمر، بيّن هوك أن "خروج ترامب من الاتفاق النووي كان قرارا صائبا بخلاف ما فعله بايدن والذي سمح لطهران بالاحتفاظ بالبنية التحتية الخاصة بقدراتها النووية".
وتابع: "رفع العقوبات عن إيران ساهم في منحها الحرية للتحرك في دول مثل سوريا والعراق واليمن وغيرها".
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