باريس تستدعي السفير الروسي على خلفية وفاة نافالني

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أمس الإثنين استدعاء سفير روسيا لدى فرنسا على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه.وقال الوزير الذي يجري زيارة للأرجنتين: "طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم الاثنين عند الساعة 18.30، معتبراً أن "نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر مرة جديدة طبيعته الحقيقية".وأفاد مصدر ديبلوماسي وكالة "فرانس برس" بأن السفير وصل بالفعل في الساعة المشار إليها.