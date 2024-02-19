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عربي-دولي
باريس تستدعي السفير الروسي على خلفية وفاة نافالني
Lebanon 24
19-02-2024
|
20:00
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أمس الإثنين استدعاء سفير روسيا لدى فرنسا على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه.
وقال الوزير الذي يجري زيارة للأرجنتين: "طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم الاثنين عند الساعة 18.30، معتبراً أن "نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر مرة جديدة طبيعته الحقيقية".
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وأفاد مصدر ديبلوماسي وكالة "فرانس برس" بأن السفير وصل بالفعل في الساعة المشار إليها.
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