Advertisement

عربي-دولي

باريس تستدعي السفير الروسي على خلفية وفاة نافالني

Lebanon 24
19-02-2024 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1166231-638439921153089334.jpg
Doc-P-1166231-638439921153089334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أمس الإثنين استدعاء سفير روسيا لدى فرنسا على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه.
وقال الوزير الذي يجري زيارة للأرجنتين: "طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم الاثنين عند الساعة 18.30، معتبراً أن "نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر مرة جديدة طبيعته الحقيقية".
Advertisement
وأفاد مصدر ديبلوماسي وكالة "فرانس برس" بأن السفير وصل بالفعل في الساعة المشار إليها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:53 | 2024-02-19
23:50 | 2024-02-19
23:47 | 2024-02-19
23:45 | 2024-02-19
23:36 | 2024-02-19
23:31 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24