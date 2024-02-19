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عربي-دولي

زيلينسكي: إغلاق الحدود البولندية يظهر تآكل التضامن

Lebanon 24
19-02-2024 | 20:30
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ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين بإغلاق الحدود البولندية من جانب سائقي شاحنات ومزارعين، فيما حذر مسؤولون من أن هذا التحرك يهدد أمن أوكرانيا التي تستمر في مواجهة الغزو الروسي.
وقال الرئيس الأوكراني إن "الأمور التي تحصل على الحدود الغربية، الحدود مع بولندا، لا يمكن اعتبارها طبيعية أو عادية"، لافتا الى أن "هذا الوضع يظهر تآكل التضامن بوتيرة يومية".
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وأضاف: "في الواقع، الوضع لا يتعلق بالحبوب، بل بالسياسة"، لافتا إلى أن "خمسة في المئة فقط من الصادرات الزراعية مرت عبر الحدود البولندية".
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