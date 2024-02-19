تداركًا لاجتياح رفح.. مسؤول أميركي يتوجّه إلى مصر

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وسط تنامي القلق الدولي من الهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والمخاوف من تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين نحو سيناء في مصر، من المتوقع أن يزور بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مصر غداً الأربعاء، إذ سيجري محادثات حول رفح ومساعي إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول مع المسؤولين في القاهرة.وذكر المسؤولون أن من المتوقع أن يجتمع مع عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، ومسؤولين مصريين آخرين في القاهرة غداً، وفق ما نقل موقع أكسيوس، ليجتمع لاحقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين آخرين في إسرائيل يوم الخميس المقبل.تأتي تلك الزيارة بعد تلويح وتهديد إسرائيلي باجتياح رفح قبل شهر رمضان، أي بعد أسابيع قليلة.فقد أكد بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية قبل يومين أن القتال في غزة سيمتد إلى رفح إذا لم تستعد إسرائيل المحتجزين بحلول رمضان.(العربية)