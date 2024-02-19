بعد تأييده دعوى الإبادة.. الكنيست يفشل بعزل نائبه

Advertisement

أخفق نواب من اليمين الإسرائيلي المتطرف الاثنين في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل نائب في الكنيست ينتمي لأقصى اليسار بسبب دعمه لدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة، إذ صوّت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا.ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في "إسرائيل" بسبب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تقول فيها إن الحرب في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.ووقع كسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لـ"إسرائيل"، لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حركة حماس.