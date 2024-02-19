Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوط أفدييفكا.. زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع الميداني

Lebanon 24
19-02-2024 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1166254-638440069091844244.jpg
Doc-P-1166254-638440069091844244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.
وقال زيلينسكي إن "الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا".
Advertisement
 
وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده تعاني نقصا في القذائف المدفعية وتحتاج إلى أنظمة دفاع جوي على خط الجبهة وأسلحة أبعد مدى.

وتشن القوات الروسية هجوما في شرق أوكرانيا وجنوبها، وسيطرت مؤخرا على مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك، محققة أول مكسب كبير لها منذ سيطرتها على باخموت في أيار 2023.


وأفاد الجيش الأوكراني الإثنين أنه يواجه "نيرانا كثيفة" من جانب القوات الروسية المهاجمة في منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد.
وذكر قائد المنطقة الجنرال أولكسندر تارنافسكي أنه "تم إيقاف هذه المحاولات الهجومية، وتم القضاء على (قوات) العدو على مشارف منطقة روبوتيني".
وكانت أوكرانيا قد استعادت روبوتيني من القوات الروسية في أغسطس، الأمر الذي وصفته كييف بالنجاح الكبير في هجومها المضاد ضد القوات الروسية. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:07 | 2024-02-20
02:02 | 2024-02-20
01:50 | 2024-02-20
01:16 | 2024-02-20
01:09 | 2024-02-20
01:03 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24