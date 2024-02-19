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حزب إنكليزي يطالب بمقاطعة إسرائيل: الوقت قد حان

Lebanon 24
19-02-2024 | 23:20
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طالب كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر في إنجلترا وويلز بوقف إطلاق النار في غزة، وحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومقاطعتها.
 
وأشارت، لموقع "ميدل إيست آي" الإخباري، إن الوقت حان "كي تعزز المملكة المتحدة تدابيرها ضد الحكومة الإسرائيلية حتى يتوقف القتل".
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وأضافت: "أعداد القتلى في غزة مستمرة في الارتفاع، من دون نهاية تلوح في الأفق".

وقالت دينير: "استخدمنا أنا وأدريان رامسي، كزعيمين للحزب، منصتنا للضغط على الحكومة والمعارضة؛ بغية إعادة النظر في مواقفهما، بما في ذلك الكتابة إلى وزير الخارجية ووزير خارجية حكومة الظل، والتحدث في المؤتمرات، وإثارة القضية في البرامج التلفزيونية والإذاعية كلما سنحت الفرصة".
 
وأضافت: "بينما يتجه عدد القتلى الفلسطينيين للوصول إلى 30 ألف قتيل، وفي ظل عدم وجود مؤشرات على أن إسرائيل مستعدة لوقف إراقة الدماء، حان الوقت الآن أن تعزز المملكة المتحدة تدابيرها ضد الحكومة الإسرائيلية حتى يتوقف القتل".(عربي21)
 
المصدر: عربي 21
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