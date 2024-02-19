تقارير مُرعبة.. نساء فلسطينيات يتعرضن للإغتصاب والإعدام داخل إسرائيل!





وأضاف الصندوق في منشور للصندوق الأممي على حسابه عبر منصة إكس، أن "التقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب، أو الاعتقال، أو الإهانة، أو الاغتصاب، أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين".

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وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقول إن "النساء والفتيات ليسوا أهدافًا". عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاثنين، عن شعوره بالفزع إزاء تقارير حول قيام ضباط إسرائيليين "بتجريد نساء وفتيات فلسطينيات في غزة من ملابسهن، وتعرضهن للاغتصاب أو الإعدام".وأضاف الصندوق في منشور للصندوق الأممي على حسابه عبر منصة إكس، أن "التقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب، أو الاعتقال، أو الإهانة، أو الاغتصاب، أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين".وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقول إن "النساء والفتيات ليسوا أهدافًا".

وفي وقت سابق الاثنين، أعرب مقررو الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات "الاغتصاب والتهديدات بالاعتداء الجنسي" من قبل قوات الاحتلال في أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات، حيث تم وصف انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ضد النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ"المروعة".(عربي 21)