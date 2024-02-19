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عربي-دولي

لافروف يصل إلى فنزويلا في إطار جولته بأميركا اللاتينية

Lebanon 24
19-02-2024 | 23:36
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى كاراكاس قادما من كوبا في إطار جولة عمل يجريها في دول أميركا اللاتينية.
ومن المقرر أن يعقد لافروف محادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل، والرئيس نيكولاس مادور، ونائبه ديلسي رودريغيز.
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وعشية الزيارة، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تطوير الشراكات الاستراتيجية والحوار السياسي والمشاريع المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة مدرجة على جدول الأعمال.
كما رجحت مصادر مطلعة أن يتم بحث موعد زيارة الرئيس مادورو إلى روسيا.
وبعد فنزويلا، سيتوجه لافروف إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين. (RT)
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