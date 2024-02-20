اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية.. طوباس تشهد جولة من الإشتباكات(فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عدة مدن ومناطق بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مقاومين فلسطينيين، ما إدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي فجر الثلاثاء، خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة طوباس.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، منتصف الليلة، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء، كما دفعت بجرافة وتعزيزات عسكرية، مع اندلاع اشتباكات وانفجارات في أحياء المدينة.

وشهدت مدينة رام الله اقتحام قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة في المدينة، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن أي إصابات.



والليلة الماضية، أصيب شاب بشظايا رصاص وعشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، إضافة لإصابة شاب بشظايا رصاص في صدره، نقل على إثرها إلى أحد المراكز الطبية.(عربي21)