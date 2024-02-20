بعد الخسائر المتتالية.. أميركا ستزوّد أوكرانيا بهذه الصواريخ

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توازيًا مع التقدم الروسي الكبير، كشف مسؤولون أميركيون أن واشنطن تبحث تزويد الأوكرانيين بصواريخ باليستية قوية جديدة طويلة المدى، من طراز ATACMS، ما سيسمح لأوكرانيا بتوجيه ضربات أبعد داخل شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وفق ما نقلت شبكة "أن بي سي" اليوم الثلاثاء.وكانت إدارة بايدن رفضت على مدى العامين الماضيين، إرسال الصواريخ طويلة المدى، خوفاً من استستخدامها لضرب القرم أو الداخل الروسي، ما قد يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تصعيد الصراع.لكن التمويل الأمريكي لشحنات الأسلحة لا يزال غير مؤكد بعد بسبب حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمهوريين في الكونجرس، إذ وافق مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري سيصوت على هذا الإجراء.تأتي تلك التسريبات، بعدما أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يوم السبت الماضي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الحاجة الملحة لمزيد من الأسلحة والمساعدات العسكرية لبلادهوحذر الأوروبيون من أن انحساب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا شرقي البلاد، يعني أن القوات الروسية أضحت على بعد بضعة كيلومترات من الدول الأوروبية.(العربية)