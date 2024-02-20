إيران نكثت بالوعد.. تخصيب اليورانيوم يعود إلى الواجهة من جديد!

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لفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام النووي التجاري على الرغم من أن وتيرة تخصيب اليورانيوم تباطأت قليلا منذ نهاية العام الماضي، فإن إلا أن إيران لا تزال تقوم بالتخصيب بمعدل مرتفع يبلغ حوالي 7 كيلوغرامات من اليورانيوم شهريا بنسبة نقاء 60%.والتخصيب بنسبة 60% يجعل اليورانيوم قريبا من درجة صنع الأسلحة، وهو ليس ضروريا للاستخدام التجاري في إنتاج الطاقة النووية.وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق أن إيران أبطأت في الفترة بين حزيران وتشرين الثاني من العام الماضي وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى 3 كيلوغرامات شهريا، لكنها قفزت مرة أخرى إلى معدل 9 كيلوغرامات في نهاية العام.وجاءت هذه الزيادة بعد وقت قصير من قيام طهران بمنع ثلث فريق التفتيش الأساسي التابع للوكالة، ومنهم كبار الخبراء، من المشاركة في المراقبة المتفق عليها لعملية التخصيب.وقال غروسي "دورة التباطؤ والتسريع تلك بالنسبة لي لا تغير الاتجاه الأساسي، وهو اتجاه الزيادة المستمرة في مخزون اليورانيوم عالي التخصيب".وأشار إلى أن "هناك خطابا مقلقا، ربما سمعتم مسؤولين كبارا في إيران يقولون إنه صار لديهم في الآونة الأخيرة كل العناصر اللازمة لصنع سلاح نووي".وأضاف أن القلق تزايد بسبب ما وصفه بالظروف الحالية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى التوتر الناجم عن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.وقال غروسي إنه سيتوجه الشهر المقبل إلى طهران للمرة الأولى منذ عام لإنهاء حالة "التباعد" في المواقف، وذلك بعد زيارة يقوم بها إلى موسكو يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملفات إيران والشرق الأوسط.(الجزيرة نت)