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عربي-دولي

سوء تغذية حاد يفتك بأطفال غزة

Lebanon 24
20-02-2024 | 01:03
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حذّرت مجموعة التغذية العالمية من أن طفلا واحدا من بين كل 6 أطفال دون سن الثانية، يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة، مؤكدة أن ارتفاع معدلات سوء التغذية في القطاع يهدد حياة الأطفال وصحتهم.
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وأضافت أن نحو 5% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد في جنوب قطاع غزة، بالرغم من أن المساعدات الإنسانية تتوفر بشكل أكبر هناك.

من جهته، حذّر نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تيد شيبان، من أن قطاع غزة على وشك أن يشهد انفجارا بحالات الوفاة للأطفال التي يمكن تجنبها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لتفاقم مستوى وفيات الأطفال الضخم بالفعل في غزة.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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