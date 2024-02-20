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عربي-دولي

بعد "إخفاق 7 تشرين الاول".. القوات الجوية الإسرائيلية تفتح تحقيقا

Lebanon 24
20-02-2024 | 01:09
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فتح "سلاح الجو الإسرائيلي" تحقيقا داخليا موسعا، في مجمل أعمال القوات الجوية، قبل وبعد أحداث 7 تشرين الاول، حسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الموعد الذي حددته القوات الجوية لتقديم النتائج إلى هيئة الأركان العامة هو في أيار المقبل، حيث من المتوقع أيضا أن تبدأ جلسات استخلاص المعلومات الشاملة على مستوى هيئة الأركان العامة".
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وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن وحدات مختلفة من الجيش الإسرائيلي قد بدأت بالفعل في استخلاص معلومات مماثلة لتلك التي قامت بها القوات الجوية.


وفي كانون الثاني الماضي، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي تشكيل فريق أمني للبدء في إجراء تحقيق في إخفاقات أحداث السابع من تشرين الاول 2023، بجوانبها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التحقيقات ستشمل كذلك سير العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة.
ويتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء إخفاق التنبؤ المسبق بهذا الهجوم الذي تمكنت المقاومة الفلسطينية خلاله من مهاجمة مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة، قتلت خلاله عددا من جنود الجيش، وأسرت نحو 250 إسرائيليا. (سكاي نيوز)
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