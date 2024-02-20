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عربي-دولي

بعد أن قاتلوا إلى جانبها.. بريطانيا ترفض توطين مقاتلين أفغان

Lebanon 24
20-02-2024 | 02:07
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كشفت وثائق مسربة منع القوات الخاصة البريطانية مقاتلين أفغان من وحدات القوات الخاصة الأفغانية المعروفة باسم تريبلز "الثلاثيات"، قاتلوا إلى جانبها من الانتقال للعيش في بريطانيا، بعد سيطرة حركة طالبان على كابول وانهيار النظام الموالي للغرب هناك.
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وتظهر الوثائق التي كشفتها "بي بي سي" تظر رفض طلبات المئات منهم للعيش في بريطانيا بموجب برنامج سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية.
 
وأعلن وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي، عن مراجعة حوالي 2000 طلب بعد اعترافه بأن إجراءات اتخاذ القرار برفض بعض الحالات "لم تكن قوية".

وبحسب الوثائق فقد تم إرسال جميع الطلبات التي تقدم بها أعضاء القوات الخاصة الأفغانية التي استوفت الحد الأساسي من الشروط، إلى القوات الخاصة البريطانية للموافقة عليها أو رفض تقديم الرعاية.

وبحسب الإجراءات فإنه إذا رفضت القوات الخاصة البريطانية الرعاية، فسيتم اعتبار مقدم الطلب غير مؤهل تلقائيا ويتم إرسال خطاب الرفض.

وأعطى حق النقض للقوات الخاصة سلطة اتخاذ القرار بشأن الطلبات في وقت كان يجري تحقيق عام في بريطانيا في مزاعم بأن جنود ساس (القوات الخاصة البريطانية) ارتكبوا جرائم حرب في عمليات في أفغانستان حيث كانت وحدات النخبة الأفغانية تريبلز موجودة.

ويتمتع التحقيق العام بسلطة استجواب الشهود الموجودين في بريطانيا، لكن ليس المواطنين غير البريطانيين الموجودين في الخارج. وإذا كان أفراد القوات الخاصة الأفغانية موجودين في بريطانيا، فقد يُطلب منهم تقديم أدلة مهمة محتملة.

وقالت إيرين ألكوك، المحامية في لي داي: "لقد اتصل بنا عدد كبير من جنود تريبلز بعد أن تم رفضهم في عام 2023، على الرغم من تقديم أدلة وافرة على عملهم مع القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان والمخاطر الخطيرة والواضحة التي ما زالوا يواجهونها".(عربي21)
 
المصدر: عربي 21
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