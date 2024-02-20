15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد أن قاتلوا إلى جانبها.. بريطانيا ترفض توطين مقاتلين أفغان
Lebanon 24
20-02-2024
|
02:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وثائق مسربة منع القوات الخاصة البريطانية مقاتلين أفغان من وحدات القوات الخاصة الأفغانية المعروفة باسم تريبلز "الثلاثيات"، قاتلوا إلى جانبها من الانتقال للعيش في بريطانيا، بعد سيطرة حركة طالبان على كابول وانهيار النظام الموالي للغرب هناك.
Advertisement
وتظهر الوثائق التي كشفتها "بي بي سي" تظر رفض طلبات المئات منهم للعيش في بريطانيا بموجب برنامج سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية.
وأعلن وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي، عن مراجعة حوالي 2000 طلب بعد اعترافه بأن إجراءات اتخاذ القرار برفض بعض الحالات "لم تكن قوية".
وبحسب الوثائق فقد تم إرسال جميع الطلبات التي تقدم بها أعضاء القوات الخاصة الأفغانية التي استوفت الحد الأساسي من الشروط، إلى القوات الخاصة البريطانية للموافقة عليها أو رفض تقديم الرعاية.
وبحسب الإجراءات فإنه إذا رفضت القوات الخاصة البريطانية الرعاية، فسيتم اعتبار مقدم الطلب غير مؤهل تلقائيا ويتم إرسال خطاب الرفض.
وأعطى حق النقض للقوات الخاصة سلطة اتخاذ القرار بشأن الطلبات في وقت كان يجري تحقيق عام في بريطانيا في مزاعم بأن جنود ساس (القوات الخاصة البريطانية) ارتكبوا جرائم حرب في عمليات في أفغانستان حيث كانت وحدات النخبة الأفغانية تريبلز موجودة.
ويتمتع التحقيق العام بسلطة استجواب الشهود الموجودين في بريطانيا، لكن ليس المواطنين غير البريطانيين الموجودين في الخارج. وإذا كان أفراد القوات الخاصة الأفغانية موجودين في بريطانيا، فقد يُطلب منهم تقديم أدلة مهمة محتملة.
وقالت إيرين ألكوك، المحامية في لي داي: "لقد اتصل بنا عدد كبير من جنود تريبلز بعد أن تم رفضهم في عام 2023، على الرغم من تقديم أدلة وافرة على عملهم مع القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان والمخاطر الخطيرة والواضحة التي ما زالوا يواجهونها".(عربي21)
المصدر: عربي 21
Advertisement
الأكثر قراءة
كارثة في الشويفات الآن.. سقوط مبنى مأهول بالسكان! (صور)
Lebanon 24
كارثة في الشويفات الآن.. سقوط مبنى مأهول بالسكان! (صور)
14:09 | 2024-02-19
19/02/2024 02:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل قبل "ضربة الغازية"؟ شهود يكشفون!
Lebanon 24
ماذا حصل قبل "ضربة الغازية"؟ شهود يكشفون!
14:43 | 2024-02-19
19/02/2024 02:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيدها.. جيسيكا عازار تُعايد ابنة زوجها (صورة)
Lebanon 24
بمناسبة عيدها.. جيسيكا عازار تُعايد ابنة زوجها (صورة)
03:18 | 2024-02-19
19/02/2024 03:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشوار فني حافل.. فنان شهير في ذمة الله
Lebanon 24
بعد مشوار فني حافل.. فنان شهير في ذمة الله
07:42 | 2024-02-19
19/02/2024 07:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث أمني عند الحدود بعد قصف الغازية.. إليكم ما حصل!
Lebanon 24
حدث أمني عند الحدود بعد قصف الغازية.. إليكم ما حصل!
11:48 | 2024-02-19
19/02/2024 11:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:02 | 2024-02-20
"تصل إلى مستشفى الجليل"... حزب الله يمتلك أنفاقا "أكثر تعقيدا" من غزة
01:50 | 2024-02-20
وسط المذبحة الإسرائيلية.. صفقة اقتصادية ضخمة ستجمع القاهرة وتل أبيب
01:16 | 2024-02-20
وهم ينتظرون المساعدات.. الإحتلال يطلق النار على الغزيين مباشرة(فيديو)
01:09 | 2024-02-20
بعد "إخفاق 7 تشرين الاول".. القوات الجوية الإسرائيلية تفتح تحقيقا
01:03 | 2024-02-20
سوء تغذية حاد يفتك بأطفال غزة
00:55 | 2024-02-20
بعد تعليق الدعم.. النرويج وأيرلندا تبحثان سبل دعم الأونروا
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
20/02/2024 09:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
20/02/2024 09:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
20/02/2024 09:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24