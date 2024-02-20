Advertisement

رأى موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "إصرار حكومة الحرب الإسرائيلية على احتلال رفح، يخفي شكوكاً متزايدة حول ما سيحققونه عندما يصلون إلى هناك. وفي الحقيقة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس وحده الذي يصر على أنه "سنفعل ذلك. سوف نسيطر على كتائب حماس الإرهابية المتبقية في رفح"، فزعيم المعارضة بيني غانتس يدفع بالاتجاه نفسه، حيث قال: "لأولئك الذين يقولون إن السعر باهظ للغاية، أقول بوضوح: أمام حماس خيار. يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن، ويمكن لسكان غزة الاحتفال بشهر رمضان".وبحسب الموقع، "هذا التفاخر مخصص للاستهلاك المحلي. ففي الحقيقة، استغرق الجيش الإسرائيلي أربعة أشهر لشق طريقه إلى قطعة أرض يبلغ طولها 41 كيلومترا وعرضها 12 كيلومترا. وفي المقابل، استغرق الأمر ما يزيد قليلاً عن خمسة أسابيع قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من الاستيلاء على بغداد في عام 2003. وقد استخدمت إسرائيل من الذخيرة في أربعة أشهر نفس ما استخدمته الولايات المتحدة في سبع سنوات في العراق. من الواضح أن شيئًا ما قد حدث بشكل خاطئ. فإما أن الجنود الإسرائيليين ليسوا بالقوة والعظمة التي اعتقدوا أنهم يتمتعون بها، أو أن مقاومة حماس والمقاتلين الآخرين كانت شديدة على نحو غير متوقع. هناك شيء واحد مؤكد وهو أن القوات الإسرائيلية تعاني من خلل ما. وفي تلخيص للحالة المزاجية في البلاد، قال عضو الكنيست من حزب الليكود، نسيم فاتوري، في الكنيست الأسبوع الماضي: "من تلقى رصاصة ربما يستحقها". وكان الجيش يحاول تحقيق ذلك".ظروف النزوح الجماعيوبحسب الموقع، "إن الهدف من القصف المدفعي وضربات الطائرات المسيّرة هو ترويع المدنيين وتهيئة الظروف لنزوح جماعي، فالخسائر البشرية الجماعية والهجمات على البنية التحتية الحيوية هي أهداف للحرب، وليست أضرارًا جانبية. وقد أدركت محكمة العدل الدولية ذلك بوضوح عندما فرضت أمراً على إسرائيل بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية. وفي الواقع، هناك لمحات من واقع أكثر قتامة للحملة البرية، فالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تعتقد على سبيل المثال أن حماس سوف تظل قائمة كمجموعة مسلحة قادرة على شن عمليات ضدها. وتقول إن "الدعم الحقيقي" لحماس لا يزال مرتفعا بين الفلسطينيين في غزة".وتابع الموقع، "أما النقطة الأهم فهي الوضع مع مصر المجاورة. حتى الآن، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي متعاوناً مع إسرائيل عبر حدود رفح. وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية تقوم بإعداد منطقة عازلة بطول 10 كيلومترات لاستقبال النازحين الفلسطينيين. لكن إعادة احتلال ممر فيلادلفيا، وهي منطقة عازلة يبلغ طولها 14 كيلومترا على طول الحدود، سيكون بمثابة انتهاك لمعاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل في عام 1979، على الرغم من أنها ليست كافية لحمل مصر على ابطالها. إن أكبر مخاوف المخابرات العسكرية المصرية هو تسلل المسلحين إلى سيناء، التي تشهد بالفعل تمردًا راسخًا هناك".موجات المقاومةوبحسب الموقع، "العامل الثالث الذي يؤثر على الغزو البري الوشيك لرفح هو واشنطن. ومثل أوكرانيا، أدركت إسرائيل أن قوتها النارية تتجاوز إلى حد كبير مخزونها من الذخائر، وهذا يجب أن يتم تجديده باستمرار من الولايات المتحدة. إن الأمر بيد الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف أو تقييد تدفق الأسلحة هذا، خاصة أنه يبدو أنه رسم خطاً أحمر بشأن ضرورة إجلاء لاجئي رفح. وليس هناك ما يشير إلى أن بايدن سيقوم بذلك حتى الآن، بل على العكس تماما. ولذلك فمن الممكن أن تكون التهديدات الصاخبة بشن هجوم بري دموي على رفح، في الوقت الحالي على الأقل، جزءًا من المفاوضات المستمرة مع حماس حول وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين".