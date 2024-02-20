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عربي-دولي

روسيا تعتقل امرأة أميركية.. هذه تهمتها

Lebanon 24
20-02-2024 | 02:55
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ألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على امرأة تحمل الجنسيتين الروسية والأميركية في مدينة يكاتيريانبرغ الواقعة بجبال الأورال للاشتباه في ارتكابها خيانة بسبب جمعها أموالا لصالح الجيش الأوكراني.

وبحسب وكالة تاس الروسية، قال جهاز الأمن الاتحادي إن المرأة (33 عاما) المقيمة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية كانت تجمع أموالا لصالح منظمة أوكرانية سيكون المستفيد النهائي منها هو الجيش الأوكراني.
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ونقلت تاس عن جهاز الأمن الاتحادي قوله: "أحبط جهاز الأمن الاتحادي في يكاتيريانبرغ الأنشطة غير القانونية لامرأة تبلغ من العمر 33 عاما وتقيم في لوس أنجلوس وتحمل الجنسيتين الروسية والأميركية".

ولم تذكر الوكالة اسم المرأة. (سكاي نيوز)






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