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عربي-دولي

التحالف الأميركي البريطاني يستهدف بغارة مزرعة داخل اليمن

Lebanon 24
20-02-2024 | 03:07
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أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، الثلاثاء، عن شن الولايات المتحدة وبريطانيا غارة على مزرعة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، نقلا عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة مزرعة سردود في منطقة الكدن بمديرية الضحي بمحافظة الحديدة".
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يأتي ذلك عقب غارة أمريكية بريطانية مماثلة استهدفت، الاثنين، منطقة الجبانة بالحديدة، التي تعد إحدى أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية، ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي عن استهدافها السفينة البريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، مشيرة إلى أنها قابلة للغرق.(عربي21)
 
المصدر: عربي 21
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