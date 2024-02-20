Advertisement

عربي-دولي

طعن جندياً وكاد يقتله.. حقائق تُكشف عن جد بايدن!

Lebanon 24
20-02-2024 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1166376-638440250663965322.png
Doc-P-1166376-638440250663965322.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجه أنظار الأميركيين   مع اقتراب الانتخابات الرئاسية  أكثر على الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما ينبش البعض في الماضي البعيد لعائلة الرئيس حتى وصل إلى الجد الكبير له، الذي نال عفواً بعد اتهامه بمحاولة قتل.
Advertisement

طعن زميله
فقد كشفت وثائق من الأرشيف الوطني الأميركي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" أن الجد الأكبر لجو بايدن اتُهم بمحاولة القتل بعد مشاجرة تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، لكن تم العفو عنه من قبل الرئيس الأسبق أبراهام لينكولن.

ونقلاً عن وثائق من الأرشيف كتب المؤرخ ديفيد جي جيرلمان في "واشنطن بوست" أن لينكولن أصدر عفواً عن جد بايدن، موسى جيه روبينيت، بعد أن دخل الأخير في شجار مع زميله في جيش الاتحاد، جون جيه ألكسندر، في فرجينيا.

وروت الوثائق أن جد بايدن سحب سكيناً على زميله وطعنه حيث أُدين بعدها بمحاولة القتل وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة بعد فشله في إقناع المحكمة بأنه تصرف دفاعاً عن النفس.

عفا عنه لينكولن
إلا أن ثلاثة من ضباط الجيش استأنفوا الإدانة أمام لينكولن، بحجة أنها كانت قاسية للغاية. ووافق لينكولن على ذلك، وتم العفو في الأول من أيلول عام 1864، أي قبل سبعة أشهر من اغتيال لينكولن.

من جانبه قال المؤرخ إن نص محاكمة روبينيت "تم ضغطه بشكل غير ملحوظ بين عدة مئات من القضايا الروتينية الأخرى أمام المحكمة العسكرية" وكشف عن "الرابط الخفي بين الرجلين - وبين رئيسين عبر القرون".

وتسمح المادة الثانية، القسم 2 من الدستور الأميركي للرؤساء الأميركيين "بمنح إرجاء التنفيذ والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة، باستثناء حالات المساءلة".

وتتجذر هذه السلطة في حق الملك في منح الرحمة بموجب القانون الإنجليزي المبكر، والذي سافر لاحقاً عبر المحيط الأطلسي إلى المستعمرات الأميركية. وعادة ما يستخدم رؤساء الولايات المتحدة سلطة العفو في نهاية فترة ولايتهم.

قرارات عفو سابقة

وقد استخدم الرؤساء السابقون هذه السلطات بدرجات متفاوتة إذ أصدر جورج دبليو بوش 200 قانون عفو؛ وباراك أوباما، 1927؛ ودونالد ترامب، 237؛ وبايدن حتى الآن 14، باستثناء الآلاف الذين تم العفو عنهم لمجرد حيازة الماريغوانا. (العربية)





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:52 | 2024-02-20
06:37 | 2024-02-20
06:15 | 2024-02-20
05:44 | 2024-02-20
05:35 | 2024-02-20
05:30 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24