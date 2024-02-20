طعن جندياً وكاد يقتله.. حقائق تُكشف عن جد بايدن!

Advertisement

تتجه أنظار الأميركيين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية أكثر على الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما ينبش البعض في الماضي البعيد لعائلة الرئيس حتى وصل إلى الجد الكبير له، الذي نال عفواً بعد اتهامه بمحاولة قتل.طعن زميلهفقد كشفت وثائق من الأرشيف الوطني الأميركي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" أن الجد الأكبر لجو بايدن اتُهم بمحاولة القتل بعد مشاجرة تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، لكن تم العفو عنه من قبل الرئيس الأسبق أبراهام لينكولن.ونقلاً عن وثائق من الأرشيف كتب المؤرخ ديفيد جي جيرلمان في "واشنطن بوست" أن لينكولن أصدر عفواً عن جد بايدن، موسى جيه روبينيت، بعد أن دخل الأخير في شجار مع زميله في جيش الاتحاد، جون جيه ألكسندر، في فرجينيا.وروت الوثائق أن جد بايدن سحب سكيناً على زميله وطعنه حيث أُدين بعدها بمحاولة القتل وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة بعد فشله في إقناع المحكمة بأنه تصرف دفاعاً عن النفس.عفا عنه لينكولنإلا أن ثلاثة من ضباط الجيش استأنفوا الإدانة أمام لينكولن، بحجة أنها كانت قاسية للغاية. ووافق لينكولن على ذلك، وتم العفو في الأول من أيلول عام 1864، أي قبل سبعة أشهر من اغتيال لينكولن.من جانبه قال المؤرخ إن نص محاكمة روبينيت "تم ضغطه بشكل غير ملحوظ بين عدة مئات من القضايا الروتينية الأخرى أمام المحكمة العسكرية" وكشف عن "الرابط الخفي بين الرجلين - وبين رئيسين عبر القرون".وتسمح المادة الثانية، القسم 2 من الدستور الأميركي للرؤساء الأميركيين "بمنح إرجاء التنفيذ والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة، باستثناء حالات المساءلة".وتتجذر هذه السلطة في حق الملك في منح الرحمة بموجب القانون الإنجليزي المبكر، والذي سافر لاحقاً عبر المحيط الأطلسي إلى المستعمرات الأميركية. وعادة ما يستخدم رؤساء الولايات المتحدة سلطة العفو في نهاية فترة ولايتهم.قرارات عفو سابقةوقد استخدم الرؤساء السابقون هذه السلطات بدرجات متفاوتة إذ أصدر جورج دبليو بوش 200 قانون عفو؛ وباراك أوباما، 1927؛ ودونالد ترامب، 237؛ وبايدن حتى الآن 14، باستثناء الآلاف الذين تم العفو عنهم لمجرد حيازة الماريغوانا. (العربية)