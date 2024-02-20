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عربي-دولي
ظنّوا أنّه قد قُتل.. إليكم من سيخلف السّنوار بحال تصفيته!
Lebanon 24
20-02-2024
|
04:35
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في قطاع غزة قولها إن قيادة حماس بدأت تدرس خيارات تعيين بديل ليحيى السنوار في حال تصفيته، مشيرة إلى أن الاسم المتداول كخليفة محتمل للسنوار هو روحي مشتهى، صديق السنوار، والأقرب إليه. ف
من هو مشتهى؟
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روحي مشتهى عضو في قيادة حركة حماس في قطاع غزة وهو الشخص الأقرب إلى السنوار، حيث قبعا في نفس الزنزانة وتم إطلاق سراحهما معا في صفقة جلعاد شاليط.
منذ ذلك الحين أصبح مشتهى اليد اليمنى للسنوار ومبعوثه للمهام الخاصة، وقد يكون مشتهى على اتصال بقيادة حماس في الخارج في الفترة الأخيرة كذلك.
وبحسب الهيئة كان شائعا في إسرائيل أن روحي مشتهى قد تمت تصفيته مع أحمد غندور، قائد فرقة شمال القطاع لدى حماس وحلقة الوصل بين الذراع العسكري والقيادة السياسية للحركة.
ولكن تبين لاحقا أن مشتهى كان مختبئا في ذلك الوقت في حي الرمال وأنه بقي على قيد الحياة، ومنذ ذلك الحين قلص من تحركاته إلى الحد الأدنى، ولم يُشاهد علنا ولم يُسمع صوته أو شيئا على لسانه منذ ذلك الحين.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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