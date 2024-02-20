ضابط استخبارات إسرائيلي يكشف: هنا يختبئ السنوار!

قال ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد رافائيل جيروزالمي إن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، عبر من رفح إلى مصر مع عدد من الرهائن الإسرائيليين.

وفي مقابلة مع قناة i24 news الإسرائيلية لفت جيروزالمي إلى أنه "مع من نتحدث في عندما نتفاوض مع حماس، السنوار، المسؤولين في الدوحة، من يمثل حماس؟ هم لا يتحدثون مع السنوار ولا دلائل على أن السنوار يتلقى المعلومات من العالم الخارجي أو أن أي جواب نتلاقه من غزة صادر عن السنوار".

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وذكر أن "السنوار لا يستخدم هاتفا محمولا ولا أي وسيلة اتصال تكنولوجية. هو موجود في نفق وقد يكون فر إلى سيناء"، مشيرا إلى أنه "لا دليل على مكان تواجده وفي الوقت نفسه نرى أن المفاوضات لا تتقدم ولا إشارة من حماس على خفض طلباتها".





بدورها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "السنوار قد هرب إلى سيناء مع شقيقه وشقيقته عبر أحد الأنفاق". (RT)