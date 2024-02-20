اقتراب السويد من الانضمام إلى "الناتو"... هذا ما سيحصل

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وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تقدمت السويد بطلب للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي بقيادة واشنطن في أيار 2022، تزامنا مع طلب مشابه من فنلندا.



بعدما أعطى البرلمان التركي "الضوء الأخضر" للسويد تكون الدولة الإسكندنافية اقتربت على نحو كبير من أبواب حلف شمال الأطلسي (الناتو). أفاد مسؤول بارز في الحزب الحاكم بالمجر، آخر دولة ما زالت تعطل مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن بلاده ستعقد جلسة تصويت على المسألة، الإثنين، مؤكدا أن كتلته ستصوت لصالح الخطوة.وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تقدمت السويد بطلب للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي بقيادة واشنطن في أيار 2022، تزامنا مع طلب مشابه من فنلندا.بعدما أعطى البرلمان التركي "الضوء الأخضر" للسويد تكون الدولة الإسكندنافية اقتربت على نحو كبير من أبواب حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورغم دعمها ستوكهولم بالمبدأ، فإن بودابست عطلت العملية عبر طلبها من السويد التوقف عن "شيطنة" حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، التي يتهمها معارضوها بالاستبداد.



وقال زعيم كتلة حزب "فيدس" البرلمانية ماتي كوكسيس، الثلاثاء، على فيسبوك، إنه طلب من رئيس البرلمان أن "تتضمن جلسة 26 شباط 2024 على أجندتها التصويت النهائي.. على إعلان (بروتوكول انضمام مملكة السويد إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي) وهو أمر تنوي كتلتنا البرلمانية دعمه".



وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما أزال آخر عقبة رئيسية أمام توسيع التكتل الغربي بعد تأخر الخطوة 20 شهرا، وهو ما تسبب في إحباط بعض حلفاء أنقرة وانتزاع بعض التنازلات منهم.



يشار إلى أن فنلندا أصبحت العضو الـ31 للناتو، في نيسان الماضي.



من جانبه، رحب وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، الثلاثاء، بأنباء عزم البرلمان المجري التصويت على انضمام بلاده إلى الناتو الأسبوع المقبل.



وقال في مؤتمر صحافي: "بالطبع نرحب بذلك".