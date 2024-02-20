وفد "حماس" برئاسة هنية يصل إلى القاهرة

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أعلنت حركة حماس، في بيان الثلاثاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل إلى مصر لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن الوضع في قطاع غزة، الذي تديره الحركة.وذكرت حماس، في بيان، أن هنية "وصل صباح الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني".وبالتزامن مع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط، سيزور مصر وإسرائيل، لإجراء محادثات حول الحرب.