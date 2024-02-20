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عربي-دولي

بعدما اتهمت بوتين بقتله... الكرملين يعلّق على اتهامات أرملة نافالني

Lebanon 24
20-02-2024 | 06:37
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 رفض الكرملين اتهامات أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في السجن مؤخراً، بعد أن قالت إن الرئيس فلاديمير بوتين مسؤول عن موته، بحسب ما نقلت"فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بالطبع إنها اتهامات باطلة وفظة بحق رئيس الدولة الروسية. لكن نظرا بان يوليا نافالنايا باتت أرملة قبل بضع أيام، لن أعلق" على الأمر.
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وكانت يوليا نافالنايا أرملة المعارض أليكسي نافالني، قالت في مقطع مصور نشر الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قبل ثلاثة أيام، قتل فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني. قتل بوتين والد أطفالي" مضيفة "بذلك، أراد قتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا".

كما برر الناطق باسم الكرملين اعتقال الأشخاص الذين كانوا يتضامنون مع نافالني من خلال وضع الزهور بشكل سلمي أمام نصب ضحايا القمع السياسي السوفياتي.

وقال إن "قوات الأمن تصرفت بموجب القانون".
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