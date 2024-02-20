مع اقتراب انتهاء العملية العسكرية في خان يونس.. إسرائيل تسحب آخر لواء احتياط من غزة

مع اقتراب انتهاء العملية العسكرية في خان يونس بجنوب غزة، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي سحب آخر لواء احتياط من غزة.



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وأضاف غالانت "لم يبق مع حماس سوى "قوات" هامشية في مخيمات الوسط وكتيبة رفح، وما يحول بينها وبين الانهيار الكامل كنظام عسكري هو قرار من جانب الجيش الإسرائيلي". وكانت الصحيفة نفسها نقلت يوم الأحد عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله إن "كتيبة حركة حماس في خان يونس لم تعد تعمل ككيان عسكري بعد هزيمتها".وأضاف غالانت "لم يبق مع حماس سوى "قوات" هامشية في مخيمات الوسط وكتيبة رفح، وما يحول بينها وبين الانهيار الكامل كنظام عسكري هو قرار من جانب الجيش الإسرائيلي".

غير أن القيادي في حماس محمود المرداوي نفى في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس ما وصفها بمزاعم إسرائيل بأن قوات الحركة في خان يونس قد هزمت، معتبرا أن هذا "هراء وكلام فارغ ودعاية مغرضة من أجل ذر الرماد في عيون الجمهور" الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد سحب عدة ألوية من قواته في غزة من بينها الكتيبة رقم 7107 والفرقة 36 والكتيبة 13 في لواء غولاني. (العربية)