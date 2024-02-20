لأول مرة.. مصر ترفع السرية عن وثائق حرب تشرين الأول

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وتضمنت الوثائق أيضا تفاصيل العملية "غرانيت 2" المُعدلة، والتي تم دمجها مع خطة "المآذن العالية" لتشكل "العملية بدر"، وهو الاسم العسكري داخل القوات المسلحة لحرب تشرين الأول 1973. ذكر موقع "العربية" أنه بعد أكثر من نصف قرن على حرب تشرين الأول بين مصر وإسرائيل، نشرت وزارة الدفاع المصرية وثائق نادرة بخط يد قادة الجيش عن خطط الهجمات وإدارة الحرب وتحطيم خط بارليف والقضاء على ثغرة الدفرسوار.وتضمنت الوثائق أيضا تفاصيل العملية "غرانيت 2" المُعدلة، والتي تم دمجها مع خطة "المآذن العالية" لتشكل "العملية بدر"، وهو الاسم العسكري داخل القوات المسلحة لحرب تشرين الأول 1973.

إلا أن اللافت في هذه الوثائق النادرة ما كشفته حول الخطة المصرية لتصفية "ثغرة الدفرسوار" التي تختلف فيها الرواية المصرية عن الإسرائيلية.



فقد شملت الوثائق تفاصيل ومحادثات عمليتي "شامل" و"شامل المعدلة"، وهو الاسم العسكري لعملية القضاء على ثغرة "الدفرسوار"، التي أدت إلى وصول قوات إسرائيلية إلى الساحل الغربي لقناة السويس أثناء الحرب.

وكشف أحد أعضاء لجنة فحص الوثائق بوزارة الدفاع المصرية عن أن "أهم الوثائق التي تم الكشف عنها هي الوثائق التي تتعلق بالثغرة، والتي أحدثتها إسرائيل في مرحلتها الأولى"، وشهدت معارك ضارية وخسائر كبيرة من الجانبين، ولكن خسائر الجانب الإسرائيلي كانت أكبر، وفق تقارير غربية، لتتمكن مصر من سد أكبر قدر من الجيب العسكري.

ومصطلح "ثغرة الدفرسوار" يشير إلى منطقة بمحافظة الإسماعيلية مطلة على قناة السويس، وكانت بين الجيشين الثاني والثالث الميدانيين امتداداً للضفة الشرقية للقناة، حيث تمكن الجيش الإسرائيلي، قبيل نهاية الحرب ليلة 16 تشرين الأول عام 1973، من السيطرة عليها.

وتتضمن الوثائق عشرات الخرائط والملاحظات، وتفريغ رسائل الهاتف اللاسلكي، والمحادثات بين القادة، ومعلومات دقيقة بشأن خطة "الخداع الاستراتيجي" لحرب تشرين الأول، إلى جانب التنسيق مع الجبهة السورية، ودور الإعلام العسكري في حرب 1973، والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ودورها.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنشر فيها مصر وثائق وكتابات رسمية عن حرب تشرين الأول 1973، مكتوبة بخط يد مسؤولين كبار عن الحرب وإدارتها بالتفاصيل، مثل "تصفية الثغرة"، وتحطيم "الساتر الترابي" (خط بارليف).

من جهته، قال اللواء محمد الغباري، عضو اللجنة المصرية المكلّفة بمراجعة وثائق حرب السادس من تشرين الأول إن "ما تم نشره هو توثيق لما حدث في غرفة عمليات القوات المسلحة التي كان يقودها المشير الجمسي (وزير الحربية المصري الأسبق) أيام الحرب، ويرد على الأكاذيب الإسرائيلية بشأن الحرب، خاصة تضخيم ما حدث في الدفرسوار". وفق ما نقلت وكالة "أنباء العالم العربي".

كما أضاف أن إسرائيل أطلقت في الآونة الأخيرة موقعا حول حرب أكتوبر نشر نحو 1500 وثيقة كلها تدور حول ما حدث في الدفرسوار، معتبرا أنها "محاولة لتضخيم ما جرى واختزال الحرب كلها في تلك الثغرة فقط". وقال "هذه الوثائق ترد على الادعاءات الإسرائيلية وتكشف الحقيقة، داحضة مزاعم تل أبيب بالأدلة القاطعة".