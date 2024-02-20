"برنامج الأغذية" يوقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة

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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه أوقف موقتا تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة حتى تسمح الظروف في القطاع الفلسطيني بتوزيع آمن.وذكر البرنامج في بيان: "قرار وقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة لم يتم اتخاذه باستخفاف لأننا ندرك أنه يعني تدهور الوضع أكثر هناك وأن عددا أكبر من الناس سيواجهون خطر الموت جوعا".وأضاف: "برنامج الأغذية العالمي ملتزم بشدة بالوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص اليائسين في جميع أنحاء غزة، ولكن يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية - وللأشخاص الذين يتلقونها".وتابع: "تؤكد أحدث التقارير انزلاق غزة الحاد إلى الجوع والمرض. لقد أصبحت الأغذية والمياه الصالحة للشرب شحيحة بشكل لا يصدق، وانتشرت الأمراض، مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر".