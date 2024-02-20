روسيا تدرج ليندسي غراهام على قائمة "الإرهاب والتطرف"

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وكان غراهام قد اتهم خلال مقابلة على شبكة CBS الأميركية، الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء وفاة نافالني. بعد دعوته لتصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب" عقب وفاة المعارض الشهير أليكسي نافالني في السجن، أدرجت وكالة المراقبة المالية الروسية "روسفين مونيتورينغ" السيناتور الأميركي ليندسي غراهام على "قائمة الإرهابيين والمتطرفين"، وفق وكالة "تاس".وكان غراهام قد اتهم خلال مقابلة على شبكة CBS الأميركية، الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء وفاة نافالني.

حيث اعتبر أنه "عندما عاد نافالني إلى روسيا كان عليه أن يعلم أنه سيقتل على يد بوتين، وقد قُتل على يد بوتين"، على حد قوله.



كما أضاف: "دعونا نجعل روسيا دولة راعية للإرهاب بموجب القانون الأميركي دعونا نجعلهم يدفعون ثمن قتل نافالني".



كذلك أردف أن التشريع الذي يضيف روسيا إلى القائمة سوف يصدر في وقت مبكر من هذا الأسبوع. (العربية)