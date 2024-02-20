هل دخل نتنياهو في مواجهة مفتوحة مع قطر؟





وأضاف كاتب المقال إن "نتنياهو دخل في الأسابيع الأخيرة في مواجهة متواصلة مع قيادة قطر، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس في المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل المخطوفين".

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وأضاف أنه "مرة تلو الأخرى هاجم نتنياهو علنا قطر لأنها لا تفعل بما فيه الكفاية للدفع قدما لإطلاق سراح الـ134 مخطوفا إسرائيليا المحتجزين في قطاع غزة"، لافتا إلى أنه أعطى أيضا إيماءات بأن "طاقم المفاوضات القطري يمكنه أن يفعل أكثر مما يفعل من أجل الضغط على حماس، وحتى أنه يتحمل المسؤولية عن تأخير إطلاق سراح المخطوفين". نشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، مقالا جاء فيه أن المسؤولين في قطر ينظرون إلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الموجهة ضدهم على أنها جزء من مساعيه لإطالة زمن الحرب على قطاع غزة.وأضاف كاتب المقال إن "نتنياهو دخل في الأسابيع الأخيرة في مواجهة متواصلة مع قيادة قطر، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس في المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل المخطوفين".وأضاف أنه "مرة تلو الأخرى هاجم نتنياهو علنا قطر لأنها لا تفعل بما فيه الكفاية للدفع قدما لإطلاق سراح الـ134 مخطوفا إسرائيليا المحتجزين في قطاع غزة"، لافتا إلى أنه أعطى أيضا إيماءات بأن "طاقم المفاوضات القطري يمكنه أن يفعل أكثر مما يفعل من أجل الضغط على حماس، وحتى أنه يتحمل المسؤولية عن تأخير إطلاق سراح المخطوفين".

ولفت المقال، إلى أن تصريحات نتنياهو أغضبت القائمين على قناة المفاوضات الأكثر أهمية مع حماس في غزة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في قطر، ماجد الأنصاري، إن "نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب عن طريق المماطلة في المفاوضات"، وقبل بضعة أسابيع قدر المتحدث القطري بأن "نتنياهو يعمل على إفشال الصفقة لأسباب سياسية".



وقال كاتب المقال، إن "نتنياهو، الذي لا يكثر من إلقاء الخطابات في أحداث علنية منذ 7 تشرين الأول، وقف أول أمس في متحف التسامح بالقدس من أجل تقديم الاحترام لأعضاء لجنة الرؤساء. وقد توجه للحضور في القاعة وطلب منهم زيادة الضغط على قطر كي تستخدم تأثيرها على حماس والدفع قدما بإطلاق سراح المخطوفين".



وقال نتنياهو إن "استخدام الضغط لا يجب أن يكون فقط على حماس، بل على الذين يمكنهم الضغط على حماس، وقطر في المقام الأول"، مضيفا أنه "توجد لدى قطر إمكانية الضغط على حماس أكثر من الآخرين. فهي تستضيف قادة حماس والمنظمة تعتمد عليها اقتصاديا".



وذكر المقال أنه في الرد على خطاب نتنياهو، قال الأنصاري: "أنا أرفض بشدة الاتهامات الفارغة لرئيس حكومة إسرائيل التي تفيد بأن جهود قطر لإعادة إعمار القطاع ومساعدته تستهدف تمويل حماس".



وأكد الأنصاري أن نتنياهو يعرف جيدا بأن هذه الجهود "تم تنسيقها بشكل كامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة والأطراف ذات الصلة بهذا الأمر".



وأضاف أن "دعوة نتنياهو الموجهة لقطر من أجل الضغط على حماس لإطلاق سراح المخطوفين هي محاولة لإطالة زمن القتال لأسباب واضحة للجميع".



ورأى الكاتب أنه وفقا لتصريحات الأنصاري، فإنهم في الدوحة يدعون نتنياهو إلى "التركيز على المفاوضات التي تخدم الدفع قدما بالأمن في المنطقة وإنهاء المأساة المتواصلة للحرب بدلا من الانشغال بمثل هذه التصريحات في كل مرة تتساوق فيها هذه التصريحات مع أجندته السياسية الضيقة".

وأشار كاتب المقال، إلى أن التشاجر العلني لم يبدأ في هذا الأسبوع. ففي نهاية كانون الثاني الماضي نشرت في "أخبار12" تسجيلات سرية لنتنياهو في لقاء مع عائلات المخطوفين، قال فيها إنه لا يثق بوساطة قطر، واعتبر أن "قطر لا تختلف جوهريا عن الأمم المتحدة، أو عن الصليب الأحمر، وهي حتى أكثر إشكالية".



الأنصاري أوضح لوسائل الإعلام، بأنهم في الدوحة "أصيبوا بالصدمة من التصريحات التي نسبت لنتنياهو في وسائل الإعلام. فهي تصريحات غير مسؤولة وتحطم الجهود التي يتم بذلها لإنقاذ الحياة. وإذا كانت أقواله صحيحة فهي تفشل الوساطة في صفقة كبيرة تستهدف خدمة حياته السياسية بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ حياة الأبرياء".



وذكر الكاتب في ختام مقاله، أن "مصادر مطلعة على شبكة العلاقات بين إسرائيل وقطر، قدرت أن المواجهة استهدفت مساعدة نتنياهو على تقليص ضغط الجمهور الإسرائيلي عليه بسبب تأخير نضوج الصفقة". (عربي21)