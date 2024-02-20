يشكل تهديدا كبيرا لها... لماذا تخاف إسرائيل من جيش هذه الدولة العربية؟

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ذكرت "روسيا اليوم" أن موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات، نشر مقابلة مع المقدم احتياط بالجيش الاسرائيلي إيلي ديكال بشأن احتمال هجوم مصري مفاجئ على إسرائيل.ونقل الموقع عن ديكال قوله إن خطط الجيش الإسرائيلي لزيادة قواته تزيد من المخاوف من هجوم مصري مفاجئ. وكانت مصر، بحسب ديكال، قد أضافت نحو 720 دبابة إلى الجيش المصري النظامي في سيناء.وأضاف المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي، إن الجيش المصري عزز قواته بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية، وخاصة في منطقة شبه جزيرة سيناء، رغم أن معاهدة السلام تلزم مصر بعدم وضع قوات نظامية واسلحة ثقيلة على حدود إسرائيل.وأوضح أن سيناء اليوم أصبحت تشكل خطرا إستراتيجا على إسرائيل بسبب وجود هذه القوات النظامية الضخمة للجيش المصري.وأشار ديكال إلى أن الجيش المصري يمتلك آلاف الدبابات والمدرعات وهى قوة مدرعة ضخمة وتعد الأكبر في الشرق الأوسط.