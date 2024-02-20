المستشار الألماني: الصراع في أوكرانيا ارتد على ألمانيا بشدة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، ان عواقب الصراع المسلح في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على ألمانيا لأنها "لم تكن مستعدة بشكل جيد".



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ووفقا له، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اتخذت ألمانيا إجراءات عاجلة، حيث قامت ببناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال في أسرع وقت ممكن وإيجاد موردي طاقة جدد. (روسيا اليوم) وقال شولتس متحدثا في مؤتمر الرابطة الفيدرالية لأصحاب العمل في ألمانيا، إن "عواقب الهجوم الروسي المروع على أوكرانيا أثرت علينا بشكل كبير هنا في ألمانيا لأننا لم نكن مستعدين بشكل جيد".ووفقا له، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اتخذت ألمانيا إجراءات عاجلة، حيث قامت ببناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال في أسرع وقت ممكن وإيجاد موردي طاقة جدد. (روسيا اليوم)