للمرة الثالثة.. أميركا تُسقِط مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة





وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد.

Advertisement

وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أميركا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة. عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار جزائري يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما صوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد.وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أميركا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن "طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا".

وأضافت: "وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين".