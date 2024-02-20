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عربي-دولي

وفاة أمير سعودي... هكذا نعاه الديوان الملكيّ

Lebanon 24
20-02-2024 | 11:14
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نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، نجم نادي النصر السابق لكرة القدم.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 شعبان 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
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وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحسب صحيفة "اليوم" السعودية، عشق الأمير ممدوح كرة القدم منذ طفولته، وانضم لصفوف نادي النصر، حيث قدم للنادي العديد من الإنجازات وبالأخص في مباراة نهائي كأس ولي العهد عام 1974.

وارتدى الأمير ممدوح بن سعود قميص النصر لاعبا لمدة 8 سنوات، بالتحديد في الفترة من 1968 حتى 1976.
وتولى منصب مدير الكرة بنادي النصر بعد اعتزاله الملاعب، قبل أن يكون عضوًا شرفيًا للنادي.
وتسبب مرض الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز خلال السنوات الأخيرة في الابتعاد عن الأوساط الرياضية. (روسيا اليوم)
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