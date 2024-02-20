رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف عن سابقة لم تحصل سابقاً

أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الى أن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال المقاصة الفلسطينية كاملة، ولم تقم بتحويل أي مبالغ في سابقة لم تحصل على مدار الـ30 عاما الماضية.



Advertisement وأوضح اشتية في كلمته بمستهل اجتماع حكومي، أنه تم الاتفاق على أن تحول إسرائيل قيمة المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لترسل إلى حساب خاص في النرويج، واشترطت ألا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من هذه الأموال، علما أن إسرائيل لم تحول أيا من هذه المبالغ حتى الآن. وأوضح اشتية في كلمته بمستهل اجتماع حكومي، أنه تم الاتفاق على أن تحول إسرائيل قيمة المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لترسل إلى حساب خاص في النرويج، واشترطت ألا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من هذه الأموال، علما أن إسرائيل لم تحول أيا من هذه المبالغ حتى الآن.

وأضاف: "هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في أموالنا بالكامل، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكنه يُخرج الأموال البالغ حجمها حتى تاريخه نحو 800 مليون شيقل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى من أموال إلينا".