Advertisement

عربي-دولي

هولندا تتهم إسرائيل بمحاولة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1166514-638440517371797139.jpg
Doc-P-1166514-638440517371797139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اتهمت هولندا إسرائيل بمحاولة تحويل "الاحتلال" في الأراضي الفلسطينية إلى سياسة "ضم للأراضي" بهدف تأمين استمراره.

 

جاء ذلك في كلمة لرينيه لوفيبر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الهولندية باسم وفد بلاده خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، في مدينة لاهاي الهولندية، حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

"لوفيبر" وهو أستاذ القانون الدولي بجامعة أمستردام، شدد على أن هولندا "تؤكد أن الاحتلال هو بطبيعته استخدام مؤقت للقوة، لأنه لو كان دائماً لأصبح ضمّاً".

 

ونوه إلى أن "الاحتلال بحسب القانون هو عدم قدرة القوة المحتلة على توطين مواطنيه في الأراضي المحتلة".

 

وأكد أنه انطلاقاً من ذلك فإنه "لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على الأراضي الفلسطينية ولا أن تضم أراض محتلة".

 

وأشار إلى سياسات التهجير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبيناً أن مثل هذه الممارسات تشكل "جريمة حرب" بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

وشدد "لوفيبر" على حق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكداً أن هذا الحق "الدائم والعالمي والثابت" تم ضمانه بموجب الاتفاقيات الدولية.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-02-20
18:23 | 2024-02-20
16:57 | 2024-02-20
16:40 | 2024-02-20
16:33 | 2024-02-20
16:20 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24