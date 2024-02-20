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ولي العهد البريطاني يدعو لإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:40
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دعا الأمير ويليام، وريث العرش البريطاني، اليوم، إلى وقف القتال في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

 

لم يصل البيان الصادر عن مكتبه في قصر كنسينغتون إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بينما يستعد مجلس العموم للتصويت على هذه القضية يوم الأربعاء.

 

وقال ويليام: "في بعض الأحيان، عندما نواجه الحجم الهائل للمعاناة الإنسانية، يتم تسليط الضوء على أهمية السلام الدائم".

 

ومن غير المعتاد أن يقول أفراد العائلة المالكة أي شيء عن قضايا جدلية للغاية مثل الحرب في غزة خوفا من الانجرار إلى المناقشات السياسية. لكن ويليام استخدم لغة حذرة ركزت على الإنسانية العالمية بدلا من الانحياز إلى أحد الجانبين.

 
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وأشار في بيانه إلى "التكلفة البشرية الفادحة" منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول في منطقة غلاف غزة و"الحاجة الماسة لزيادة الدعم الإنساني لغزة".

( روسيا اليوم)

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