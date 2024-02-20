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عربي-دولي

أميركا تستخدم "الفيتو" ضدّ قرار جزائري بشأن غزة

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:15
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استخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضدّ مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين حليفتها إسرائيل وحركة حماس.
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وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا. (العربية)
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