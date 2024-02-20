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عربي-دولي

الحوثيون يستهدفون مواقع حساسة في ايلات.. هذا آخر ما قاموا به

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:51
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية "تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأميركية في البحرين الأحمر والعربي، واستهداف مواقع حساسة في إيلات".
 
وقال المتحدث باسم الجوثيين ان "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأميركية المعادية في البحرين الأحمرِ والعربي، فيما نفذ كذلك عملية استهداف لمواقع حساسة  للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد آخر من الطائرات المسيرة".
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وأضاف: " كذلك نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة إسرائيلية "MSC SILVER" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".
 
 
 
واشار الى ان "هذه العمليات تاتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".
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