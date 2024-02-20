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وزير المالية الإسرائيلي: المهم لدينا تدمير "حماس" وليس إعادة المحتجزين

Lebanon 24
20-02-2024 | 13:08
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‏قال وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، إن "المهم لدينا هو تدمير "حماس" وليس إعادة المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة".
 
وأضاف سموتريتش أن "ملف إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة ليس هو الملف الأكثر أهمية لدى تل أبيب".
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حماس

غزة

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