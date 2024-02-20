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عربي-دولي

"أونروا" تحذر من تداعيات قطع تمويلها على الفلسطينيين بدول أخرى

Lebanon 24
20-02-2024 | 13:40
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حذّر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من تداعيات تعليق المساعدات عن المنظمة الأممية على مساعداتها للفلسطينيين في دول أخرى، فضلاً عن قطاع غزة.

 

وأضاف في منشور له على منصة "إكس" أن عواقب تعليق بعض الدول تمويلها لـ "أونروا" لن يقتصر فقط على التأثير السلبي لقدرات المنظمة الأممية للاستجابة على احتياجات قطاع غزة فقط.

 

وأوضح أن هذه الخطوة "ستوجه ضربة" على أنشطة "أونروا" والتي يستفيد منها مئات آلاف الطلاب في المدارس التابعة لها، وقرابة مليوني فلسطيني يستفيدون من مساعداتها في كلّ من الضفة الغربية، والقدس الشرقية، والأردن، وسوريا ولبنان.

 

واختتم منشوره بالقول: "أونروا بالنسبة لهؤلاء هي الشريان الوحيد للحياة".

 
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( الأناضول)
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