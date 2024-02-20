مستوطنون إسرائيليون يهاجمون تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، تجمعات فلسطينية بعدة محافظات بالضفة الغربية واعتدوا على ممتلكات السكان واستولوا على قطعان من الماشية.

جاء ذلك بحسب بيانات منفصلة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) ووكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

ففي جنوبي الضفة الغربية أفادت الهيئة بأن "عصابات المستعمرين الإرهابية سرقت أكثر من أربعمائة رأس من الأغنام من منطقة مسافر بني نعيم (شرقي الخليل)".

وأضافت أن مستوطنين قاموا أيضا "بتحطيم منزل في منطقة الطيبة على شارع فرش الهوا طريق 35 بالقرب من محطة السلام (شمالي الخليل)".

وفي مسافر يطا، جنوبي الخليل، قالت "وفا" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي طاردت رعاة الأغنام واحتجزتهم، وخربت خط المياه الرئيسي المغذي لقرية سوسيا في يطا".

كما ذكرت "وفا" أيضا أن "مستعمرين، هاجموا الثلاثاء، رعاة الأغنام في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم".

ووسط الضفة، قالت "هيئة مقاومة الجدار" إن مستوطنين هاجموا تجمع "مغاير الدير" شرق قرية ديردبوان، شمال شرق مدينة رام الله، ونشرت مقطع فيديو لوجود المستوطنين في التجمع.

وإلى الشمال من رام الله، قالت الهيئة إن مستوطنين "اعتدوا على منزل المواطن أحمد ماهر عواشره من بلدة سنجل، وقاموا بتكسير زجاج المنزل وكتابة عبارات عنصرية معادية للفلسطينيين على جدران المنزل".

( الأناضول)