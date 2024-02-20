البيت الأبيض: الوقت لم يحن بعد لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

اشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي الى أن "الإدارة الأميركية ترى أن الوقت لم يحن بعد لوقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة".



وقال: "نحن لا نعتقد، وما زلنا لا نعتقد، أن هذا هو الوقت المناسب لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، أي وقف لإطلاق نار سيترك حركة حماس في حكم قطاع غزة ويعفيهم من مسؤولية تحرير الرهائن".

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وشدد على أن "الولايات المتحدة تواصل إجراء "مفاوضات حساسة" تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن إطلاق سراح المحتجزين المتبقين".

وقال: "إذا نجحنا، فسنكون قادرين على خفض مستوى العنف لفترة طويلة، أكثر من أسبوع، وفي المستقبل ما يصل إلى ستة أسابيع".