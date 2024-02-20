بشأن غزة... ما الذي تتمنّى أميركا حصوله قبل حلول رمضان؟

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن "هناك محادثات جارية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان".



وأضافت: "لا ندعم عملية عسكرية شاملة في رفح في ظل وجود أكثر من مليون مدني".



وتابعت: "ندعم حق إسرائيل في شنّ عملية عسكرية ضد حماس، لكن نريد رؤية حماية المدنيين أيضا.. وحاليا لا نعتقد بوجود طريقة لبدء العملية العسكرية دون نقل بعض المدنيين والاستجابة لحاجاتهم الإنسانية". (سكاي نيوز)

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